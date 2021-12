Camorra: clan in aziende intestate a prestanome, sequestro da 4 milioni di euro (Di sabato 4 dicembre 2021) Le indagini hanno consentito l'acquisizione di gravi elementi indiziari circa la gestione monopolistica del clan, a partire dall'anno 2011, del trasporto degli infermi e della fornitura all'ingrosso di prodotti ittici agli imprenditori del settore dell'area stabiese Leggi su rainews (Di sabato 4 dicembre 2021) Le indagini hanno consentito l'acquisizione di gravi elementi indiziari circa la gestione monopolistica del, a partire dall'anno 2011, del trasporto degli infermi e della fornitura all'ingrosso di prodotti ittici agli imprenditori del settore dell'area stabiese

Advertising

antonellaa262 : Castellammare di Stabia: sequestro preventivo di tre società che si occupano di commercio ittico e di un’azienda di… - andreastoolbox : Camorra: clan in aziende intestate a prestanome, sequestro da 4 milioni di euro - Rai News - andreastoolbox : Camorra: clan in aziende intestate a prestanome, sequestro da 4 milioni di euro - Rai News - Caserta24ore : Camorra. La denuncia del consigliere Regionale Borrelli: 'Clan 'sfrattano' condomini per controllare 'Bronx' - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: La camorra gestiva aziende di commercio ittico e servizi di ambulanza/VIDEO -