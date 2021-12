Calciomercato Fiorentina | Ikoné a un passo | da limare gli ultimi dettagli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 dicembre 2021): i viola sono a undal chiudere la trattativa col Lille per. ILaè vicina al primo colpo in vista del mercato di gennaio. Trattasi di Jonathan, giovane esterno francese del Lille che si è messo in mostra nelle ultime stagioni. I viola dovrebbero versare circa 15 milioni nelle casse del club transalpino, ma ci sarebbero ancora alcunida. Come riporta La Nazione, ad esempio, va trovato l’accordo sulla percentuale che ladovrà versare al Lille in caso di una futura rivendita del calciatore. Inoltre, viola e francesi non hanno ancora concordato la provenienza dei vari bonus. La trattativa è però instradata ...