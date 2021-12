Calciomercato Fiorentina, assalto dalla Premier per Vlahovic (Di sabato 4 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina, un club di Premier League pronto a dare l’assalto a Dusan Vlahovic a gennaio: tutti i dettagli Tutti pazzi per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina continua a segnare a raffica e fa gola ai top club europei, Juventus compresa. Sul giocatore, però, ci sarebbe la forte concorrenza del Manchester City. L’emittente britannica BBC parla di un vero e proprio assalto che i Citizens potrebbero tentare già a gennaio. L’obiettivo della Juventus è valutato almeno 60 milioni di euro dal presidente Commisso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), un club diLeague pronto a dare l’a Dusana gennaio: tutti i dettagli Tutti pazzi per Dusan. L’attaccante dellacontinua a segnare a raffica e fa gola ai top club europei, Juventus compresa. Sul giocatore, però, ci sarebbe la forte concorrenza del Manchester City. L’emittente britannica BBC parla di un vero e proprioche i Citizens potrebbero tentare già a gennaio. L’obiettivo della Juventus è valutato almeno 60 milioni di euro dal presidente Commisso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Fiorentina, #Ikoné del #Lille sempre più vicino #Calciomercato - SerieBNewsCom : #Fiorentina e #Juventus si contendono ?? #Mitrovic #Fiorentina #Juventus #Mitrovic - CalcioNews24 : #Fiorentina, su #Vlahovic c'è anche un club di #PremierLeague ?? - imepicbrozo77 : RT @carlolaudisa: L’asta per Julian #Alvarez. #Inter davanti a #Milan e #Fiorentina. - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Non parlerò con la società di mercato fino a gennaio. Mai più come a Empoli, non siamo folli… -