Calcio | Genoa;Shevchenko | gli infortuni ci stanno penalizzando

TORINO - " La partita di domani? Dobbiamo tornare a vincere, anche perché in casa ne abbiamo già perse 3, contro unche viene da tre sconfitte e un pari, con il nuovo allenatore, che è bravissimo nonostante sia giovane, e ha raggiunto ottimo risultati con l'Ucraina. Poi in tutti i miei anni alla ...A Torino contro la Juventus con otto assenti. Per Andriysi chiude una settimana avara di soddisfazioni segnata dalla sconfitta con il Milan che ha lasciato in dote gli stop di Rovella e Sturaro. "Prima di venire qua avevo visto il calendario e ...La Juventus va alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti conquistati a Salerno. All'Allianz Stadium arriva il Genoa invischiato in piena zona retrocessione. Partita che ...Le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Genoa Dopo la vittoria contro la Salernitana nel turno infrasettimanale, la Juventus torna in campo per l ...