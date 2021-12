Calcio:Donnarumma a France Foot, 'a Euro non persi conto rigori' (Di sabato 4 dicembre 2021) "Quando ho parato il rigore di Saka, sono rimasto un attimo immobile. Non perché avessi perso il conto dei rigori segnati e mancati, ma perché ero concentrato sulla regola che ci costringe a tenere i ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) "Quando ho parato il rigore di Saka, sono rimasto un attimo immobile. Non perché avessi perso ildeisegnati e mancati, ma perché ero concentrato sulla regola che ci costringe a tenere i ...

