Calcio: Sassuolo. Dionisi 'Spezia prova maturità, Boga ok, Djuricic out' (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico neroverde "Dovremo essere bravi e determinati, Raspadori gioca" Sassuolo - "E' una grande prova di maturità. Non sarà facile perché lo Spezia in casa è una squadra ancora migliore di quello ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico neroverde "Dovremo essere bravi e determinati, Raspadori gioca"- "E' una grandedi. Non sarà facile perché loin casa è una squadra ancora migliore di quello ...

