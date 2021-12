Calcio: Napoli ko 3-2 in rimonta, 5/a vittoria di fila dell'Atalanta che si porta a -4 dal Milan (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli, 4 dic. - (Adnkronos) - L'Atalanta si conferma un'autorevole candidata allo scudetto vincendo per 3-2 in rimonta al 'Maradona' sul Napoli e portandosi a -4 dal Milan capolista. I nerazzurri passano in vantaggio grazie alla rete di Malinovskyi al 7', gli azzurri rispondono a cavallo dei due tempi con Zielinski al 40' e Mertens al 47' ma Demiral al 66' e Freuler al 71' regalano il successo a Gasperini. In testa la classifica è sempre più corta con i rossoneri primi con 38 punti, seguiti dall'Inter a quota 37, dagli azzurri terzi a 36 e dalla Dea a 34, in grande rimonta e reduce da 5 vittorie di fila. I padroni di casa partono forte spinti dal pubblico del Maradona e vanno vicini al vantaggio con Mertens che ci prova con un tiro da distanza ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021), 4 dic. - (Adnkronos) - L'si conferma un'autorevole candidata allo scudetto vincendo per 3-2 inal 'Maradona' sulndosi a -4 dalcapolista. I nerazzurri passano in vantaggio grazie alla rete di Malinovskyi al 7', gli azzurri rispondono a cavallo dei due tempi con Zielinski al 40' e Mertens al 47' ma Demiral al 66' e Freuler al 71' regalano il successo a Gasperini. In testa la classifica è sempre più corta con i rossoneri primi con 38 punti, seguiti dall'Inter a quota 37, dagli azzurri terzi a 36 e dalla Dea a 34, in grandee reduce da 5 vittorie di. I padroni di casa partono forte spinti dal pubblico del Maradona e vanno vicini al vantaggio con Mertens che ci prova con un tiro da distanza ...

AIA_it : Iniziati i lavori della riunione del Consiglio Centrale dell'Associazione Italiana #Arbitri in programma questa mat… - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - Smashdevil_19 : RT @zio_antunello: @FBiasin Ci sono 2 squadre che giocano a calcio , Napoli e Inter , e 2 che giocano a rugby , Milan e Atalanta. Onestamen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CLASSIFICA - Serie A: Milan in vetta, il Napoli scivola al terzo posto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CLASSIFICA - Serie A: Milan in vetta, il Napoli scivola al terzo posto -