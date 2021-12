Calcio | Mihajlovic ' In crescita ma ancora margini | mantenere equilibrio'

(Di sabato 4 dicembre 2021) Recuperato De Silvestri, niente Fiorentina per Arnautovic BOLOGNA - "È giusta l'euforia ma dobbiamo avere un, non possiamo vivere in un ascensore emozionale". Veste i panni del pompiere ...

Altro argomento al quale ha rispostoè l'arbitro Irrati. "Dobbiamo crescere molto in Italia. C'è sempre la cultura del sospetto. Si pensa sempre male. Irrati è di Firenze? Non c'entra. Gli ...Sul prossimo avversarioha le idee chiare : 'Loro giocano a ritmi alti ma anche noi. Sicuramente ci aspetta un'altra partita rispetto alla Roma. Sono più intensi e aggressivi rispetto a ...Alla vigilia del derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina cresce l'interesse per il lunch match di domani che vedrà contrapposte due squadre in forma e che praticano davvero un ...Il mister Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina ...