Calcio, l’Atalanta sbanca il Diego Armando Maradona: Napoli battuto 3-2 (Di sabato 4 dicembre 2021) Uno spettacolare match al Diego Armando Maradona di Napoli, valido per il 16° turno del campionato di Calcio di Serie A 2021-2022. Sul rettangolo verde partenopeo di scena la sfida tra Napoli e Atalanta e a sorpresa è stata la Dea a imporsi per 3-2. Una realizzazione di Malinovskyi ha sbloccato lo score, ma poi il Napoli con Zielinski e Mertens l’ha rimessa in piedi. I bergamaschi, però, con determinazione sono riusciti a ribaltare nuovamente le sorti del confronto, prevalendo grazie alle realizzazioni di Demiral e di Freuler. Con questo risultato il Napoli rimane a quota 36 punti in terza posizione, mentre l’Atalanta si avvicina -2 in quarta. PRIMO TEMPO – Spalletti vara un 3-4-3 tra le fila napoletane: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Uno spettacolare match aldi, valido per il 16° turno del campionato didi Serie A 2021-2022. Sul rettangolo verde partenopeo di scena la sfida trae Atalanta e a sorpresa è stata la Dea a imporsi per 3-2. Una realizzazione di Malinovskyi ha sbloccato lo score, ma poi ilcon Zielinski e Mertens l’ha rimessa in piedi. I bergamaschi, però, con determinazione sono riusciti a ribaltare nuovamente le sorti del confronto, prevalendo grazie alle realizzazioni di Demiral e di Freuler. Con questo risultato ilrimane a quota 36 punti in terza posizione, mentresi avvicina -2 in quarta. PRIMO TEMPO – Spalletti vara un 3-4-3 tra le fila napoletane: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, ...

Advertising

27Peppe : RT @lucanatalizi: Assist di Toloi, gol di Demiral! Funzioni, non ruoli. Il calcio, come ogni cosa, è in continua evoluzione. E l #Atalan… - ziallxcutee : RT @SNAPOLI24: Chi oggi esalta l’Atalanta di calcio capisce 0. Bella squadra, ma messa sotto da un Napoli senza 7 giocatori. Lo scudetto è… - RaiSport : ?? L'#Atalanta batte il #Napoli 3-2 Big match emozionante, azzurri superati da #Milan e #Inter ??… - sportli26181512 : Napoli-Atalanta, calcio di qualità: coraggio e rimpianti per Spalletti, questo Gasp si giocherà lo scudetto: Perde… - Eccoci4 : @maumartina Si Maurizio la dea è veramente una grande squadra e stasera la partita è stata bellissima, un vero e pr… -