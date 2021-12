Calcio: Fiorentina. Italiano 'Gara di Bologna importante per entrambe' (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico viola: "Milenkovic? Penso solo a fare più punti possibili" FIRENZE - "Mihajlovic sta facendo un gran lavoro negli ultimi anni a Bologna, sono una squadra con elementi molto interessanti, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico viola: "Milenkovic? Penso solo a fare più punti possibili" FIRENZE - "Mihajlovic sta facendo un gran lavoro negli ultimi anni a, sono una squadra con elementi molto interessanti, ...

