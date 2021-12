Calcio femminile, Juventus imbattibile e Sassuolo ko. La Lazio ottiene il 1° successo in Serie A (Di sabato 4 dicembre 2021) Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2021-2022 dopo la pausa riservata agli impegni delle selezioni nazionali. Un decimo turno che, come di consueto, ha avuto inizio con tre anticipo. Si parte dalla sfida clou della giornata, ovvero lo scontro tra il Sassuolo e la Juventus, con le nero-verdi pronte a mettere fine all’imbattibilità della Vecchia Signora nel tentativo di agganciarla in vetta alla classifica. Niente di tutto questo perché grazie a una super Cristiana Girelli (doppietta), le bianconere l’hanno spuntata in trasferta. Un’altra prestazione di solidità e consistenza della compagine allenata da Joe Montemurro che con questo risultato ha portato a 34 le vittorie consecutive nella massima Serie, tenuto conto che l’ultimo ko della Juve risale al marzo 2019 quando ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Torna il campionato didiA 2021-2022 dopo la pausa riservata agli impegni delle selezioni nazionali. Un decimo turno che, come di consueto, ha avuto inizio con tre anticipo. Si parte dalla sfida clou della giornata, ovvero lo scontro tra ile la, con le nero-verdi pronte a mettere fine all’imbattibilità della Vecchia Signora nel tentativo di agganciarla in vetta alla classifica. Niente di tutto questo perché grazie a una super Cristiana Girelli (doppietta), le bianconere l’hanno spuntata in trasferta. Un’altra prestazione di solidità e consistenza della compagine allenata da Joe Montemurro che con questo risultato ha portato a 34 le vittorie consecutive nella massima, tenuto conto che l’ultimo ko della Juve risale al marzo 2019 quando ...

