Brasile, la Corte Suprema indaga Bolsonaro per aver sostenuto che i vaccinati contro Covid-19 si ammalano di Aids (Di sabato 4 dicembre 2021) C’è una nuova indagine nei confronti di Jair Bolsonaro. L’ha aperta la Corte Suprema del Brasile, in ragione della diffusione, da parte del presidente, di notizie false. In particolare in un video, rimosso a fine ottobre da Facebook e YouTube dai canali social del presidente perché nel filmato si affermava che c’era una correlazione tra l’Aids e i vaccini contro Covid-19. A prendere la decisione è stato il magistrato Alexander de Moraes, che ha accolto una richiesta di una commissione del Senato brasiliano che ha accusato il capo di Stato di «crimini contro l’umanità» e di altri crimini per la sua gestione – criticata a livello internazionale – dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Le dichiarazioni con cui il presidente sosteneva che ... Leggi su open.online (Di sabato 4 dicembre 2021) C’è una nuova indagine nei confronti di Jair. L’ha aperta ladel, in ragione della diffusione, da parte del presidente, di notizie false. In particolare in un video, rimosso a fine ottobre da Facebook e YouTube dai canali social del presidente perché nel filmato si affermava che c’era una correlazione tra l’e i vaccini-19. A prendere la decisione è stato il magistrato Alexander de Moraes, che ha accolto una richiesta di una commissione del Senato brasiliano che ha accusato il capo di Stato di «criminil’umanità» e di altri crimini per la sua gestione – criticata a livello internazionale – dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Le dichiarazioni con cui il presidente sosteneva che ...

Advertising

lucabrusc1 : L’amichetto di Salvin dice che i vaccinati si ammalano di Aids. E viene indagato. - Sanson538 : Bolsonaro indagato dalla Corte Suprema del Brasile per fake news sul Covid: 'Chi si vaccina sviluppa Aids'… - GrifoRampante : Bolsonaro indagato dalla Corte Suprema del Brasile per fake news sul Covid: 'Chi si vaccina sviluppa Aids'… - il_piccolo : Brasile, la Corte Suprema indaga Bolsonaro per aver detto che chi si vaccina prende l’Aids - messveneto : Brasile, la Corte Suprema indaga Bolsonaro per aver detto che chi si vaccina prende l’Aids: Il presidente brasilian… -