Brasile, Bolsonaro indagato per frasi su vaccino anti - Covid e Aids (Di sabato 4 dicembre 2021) La Corte Suprema del Brasile ha aperto un'indagine sulle affermazioni di Jair Bolsonaro a proposito del collegamento tra il vaccino anti - Covid e la possibilità che aumenti il rischio di contrarre l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) La Corte Suprema delha aperto un'indagine sulle affermazioni di Jaira proposito del collegamento tra ile la possibilità che aumenti il rischio di contrarre l'...

Advertising

Adnkronos : #Covid Brasile, #Bolsonaro indagato per fake news dopo parole su #vaccini e Aids. - Andrea07676623 : RT @ElGusty99523701: Bolsonaro ribadisce che non ci sarà alcun “passaporto sanitario” in Brasile, “La libertà è sopra ogni altra cosa”… - andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Brasile, Bolsonaro indagato per frasi su vaccino anti-Covid e Aids #brasile - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Brasile, Bolsonaro indagato per frasi su vaccino anti-Covid e Aids #brasile - LauraCarrese : RT @ElGusty99523701: Bolsonaro ribadisce che non ci sarà alcun “passaporto sanitario” in Brasile, “La libertà è sopra ogni altra cosa”… -