Branca | «Mourinho sul viale del tramonto? Maldicenze dettate da opportunismo e invidia»

(Di sabato 4 dicembre 2021) In una lunghissima intervista al Corriere dello Sport, l’ex dirigente Marcosi è soffermato su José, che all’Inter – con– ha vinto il triplete. Parole di stima, le sue. Dal primo incontro, subito la percezione di un uomo stimolante, arguto, mai banale. Stupefacente la velocità del pensiero con cui arriva alle sintesi. Per essere stimolante, José ha bisogno di avere intorno persone stimolanti. Gente che dice quello che pensa e non quello che lui vorrebbe sentirsi dire. Mai detto che stava sbagliando o meno. Gli esponevo il mio punto di vista. Il suo talento era di ascoltare e sintetizzare. Mi sono trovato alla grande con lui. Conosci gli allenatori, lui non è mai stato ossessivo con me nel periodo dei mercati. Via via ci siamo annusati e conosciuti, fino a quando bastava un nulla per capirci. Dalle 7 del mattino ...