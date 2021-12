Branca | «Moratti grande presidente | dopo di lui il buio Su un mio ritorno all’Inter »

(Di sabato 4 dicembre 2021) Marco, ex dt dell’Inter, ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni Marco, ex direttore sportivo dell’ Inter del Triplete, ai microfoni del Corriere dello Sport si è raccontato svelando alcuni retroscena riguardanti il suo passato: le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI RETROSCENA – «La Roma mi ha cercato un paio di volte da dirigente, prima eWalter Sabatini. Abbiamo parlato, ma non siamo mai arrivati all’approfondimento del dettaglio. Mai avuto proposte decise INTER DEL TRIPLETE – «Nessun tipo di nostalgia. Sento moltol’orgoglio per il privilegio di essere stato nel posto giusto al momento giusto, facendo le cose giuste».– «È stato l’ultimo...

Commenta per primo Marco, doppio ex di Roma - Inter , ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'I ...l'ultimo grande presidente? Assolutamente sì, dopo di lui il buio'. '...José volle parlare subito con, proprio lì, davanti a tutti. Gli disse: "Presidente, se ... "Il fatto rilevante del triplete" conferma Marconell'intervista pubblicata in queste pagine "fu ...Nella capitale lo Special One ha portato tanto entusiasmo ma sta anche conoscendo i primi dissensi. La sfida di stasera, complicata dalle assenze, può determinare un’autentica svolta ...Roma–Inter per Mourinho è il fuoco che arde nel petto, una cosa molto “emossionale” direbbe lui, anche se sarebbe stato peggio a San Siro, quindi per contrappasso ha scelto la vigilia fredda, la confe ...