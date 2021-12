Bottas Gp Arabia | il pilota è entusiasta della pista

(Di sabato 4 dicembre 2021) IlMercedes Valtterinel Gpdurante le due prove libere di ieri 3 Dicembre è rimasto sorpreso dalladi Jeddah che gli ha permesso di divertirsi e affiancare Lewis Hamilton che poi è arrivato primo in entrambe le due gare.invece si è fermato in seconda posizione e ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti dopo la fine delle libere che hanno fatto capire quanto la Mercedes punti alla vittoria. Hamilton Gp: unaimportanteGp: cosa ha detto il? La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Saudita si è conclusa all’insegnasoddisfazione per il team Mercedes, autore del giro più ...

Advertising

sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2021, perdita di carburante sulla #Mercedes di #Bottas: cambio di power unit per il finlandese - FormulaPassion : #F1 | Segui con noi la diretta delle qualifiche di Gedda! Il Q1 inizia alle 18 #SaudiArabianGP - infoitsport : GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Bottas, l'uomo del sabato (Gp Arabia Saudita 2021) - FormulaPassion : #F1: i risultati della terza sessione di prove libere del #SaudiArabianGP - FormulaPassion : #F1 | Bottas ammette la netta superiorità di Hamilton -

Ultime Notizie dalla rete : Bottas Arabia

... mentre l'alta Mercedes di Valtteriè sesta . Ferrari non brillantissime sul giro secco, ma ... Di seguito la classifica, i risultati e i tempi delle prove libere 3 del GP diSaudita 2021 , ...... davanti al compagno di scuderia, il francese Pierre Gasly , che ha chiuso in quinta posizione in 1:28.715 a 615 millesimi, mentre è solamente sesto il finlandese Valtteri(Mercedes) in 1:29.Nelle FP3 del GP d'Arabia Saudita a Jeddah è la Red Bull a spuntarla per la prima volta questo weekend sulla Mercedes ...FP3, Gp Arabia Saudita: Max Verstappen ha dominato l'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita.