Borussia Monchengladbach-Friburgo (domenica 5 dicembre, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 4 dicembre 2021) Il RheinDerby perso malamente è un duro colpo alla risalita del Borussia Monchengladbach, che è stato agganciato proprio dai rivali a centroclassifica a quota 18 punti. La sfida che chiude il turno di Bundesliga è quella contro il Friburgo: la squadra di Streich viene da tre sconfitte consecutive e sembra essersi arenata dopo un ottimo inizio di stagione. Probabili formazioni Borussia InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 4 dicembre 2021) Il RheinDerby perso malamente è un duro colpo alla risalita del, che è stato agganciato proprio dai rivali a centroclassifica a quota 18 punti. La sfida che chiude il turno di Bundesliga è quella contro il: la squadra di Streich viene da tre sconfitte consecutive e sembra essersi arenata dopo un ottimo inizio di stagione. ProbabiliInfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Juventus, concorrenza dall'Inghilterra per Zakaria: La Juventus è sulle traccie di Denis Zakaria, 25enne centrocamp… - imepicbrozo77 : RT @FootballAndDre1: Tmw:' L'#Inter programma il futuro e torna alla carica per Matthias #Ginter. Roccioso difensore classe 1994, il tedesc… - mr_kubra : RT @FootballAndDre1: Tmw:' L'#Inter programma il futuro e torna alla carica per Matthias #Ginter. Roccioso difensore classe 1994, il tedesc… - 10bando97 : RT @FootballAndDre1: Tmw:' L'#Inter programma il futuro e torna alla carica per Matthias #Ginter. Roccioso difensore classe 1994, il tedesc… - FootballAndDre1 : Tmw:' L'#Inter programma il futuro e torna alla carica per Matthias #Ginter. Roccioso difensore classe 1994, il ted… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Monchengladbach Juve, Kaio Jorge potrebbe essere ceduto in prestito al Sassuolo, Sampdoria o Udinese Potrebbe partire anche Bentancur, per quanto riguarda gli acquisti invece il preferito a centrocampo sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a fine ...

Juventus, concorrenza inglese per Zakaria Commenta per primo La Juventus è sulle traccie di Denis Zakaria , 25enne centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach , ma avrebbe una concorrente fortissima, secondo Sport Bild . Il mediano sarebbe seguito molto attentamente dal Manchester City che è alla ricerca del sostituto di Fernandinho ...

Borussia Monchengladbach, occhio a Thuram: 'il mio cuore è del Borussia. Per ora…’ Calciomercato.com Calciomercato Juventus, si stringe per Zakaria: testa a testa infuocato con la Roma Non accenna a placarsi la sfida a distanza tra Juventus e Roma per Denis Zakaria: l'ultima parola spetterà allo svizzero ...

Juventus, pressing per Zakaria: duello col Dortmund La Juventus monitora il centrocampista del Monchengladbach Zakaria, ma dovrà battere la concorrenza del Borussia Dortmund ...

Potrebbe partire anche Bentancur, per quanto riguarda gli acquisti invece il preferito a centrocampo sembra essere Denis Zakaria, in scadenza di contratto con ila fine ...Commenta per primo La Juventus è sulle traccie di Denis Zakaria , 25enne centrocampista svizzero del, ma avrebbe una concorrente fortissima, secondo Sport Bild . Il mediano sarebbe seguito molto attentamente dal Manchester City che è alla ricerca del sostituto di Fernandinho ...Non accenna a placarsi la sfida a distanza tra Juventus e Roma per Denis Zakaria: l'ultima parola spetterà allo svizzero ...La Juventus monitora il centrocampista del Monchengladbach Zakaria, ma dovrà battere la concorrenza del Borussia Dortmund ...