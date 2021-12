Borussia Dortmund-Bayern Monaco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per Borussia Dortmund-Bayern Monaco, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Bundesliga 2021/2022. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto in classifica: i gialloneri sono secondi a quota 30 punti, ad una sola lunghezza dai bavaresi. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di sabato 4 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Football, visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Bundesliga. Si tratta di uno scontro diretto per il primo posto in classifica: i gialloneri sono secondi a quota 30 punti, ad una sola lunghezza dai bavaresi. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di sabato 4 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Football, visibile anche insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bundesliga, oggi in tv Borussia #Dortmund-#Bayern Monaco: ecco come vedere la partita - Fantacalciok : Borussia Dortmund – Bayern Monaco: diretta live e risultato in tempo reale - DanyRoss70 : RT @SkySport: Borussia Dortmund-Bayern Monaco è Haaland contro Lewandowski: la sfida in numeri ? #BorussiaDortmund-#BayernMonaco Alle 18:30… - SkySport : Borussia Dortmund-Bayern Monaco è Haaland contro Lewandowski: la sfida in numeri ? #BorussiaDortmund-#BayernMonaco… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Bayern Monaco è Haaland contro Lewandowski: la sfida in numeri: Sabato alle 18.30 su Sky Sport è… -