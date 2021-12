Borussia Dortmund-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali (Di sabato 4 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, match valido per la 14a giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio alle ore 18.30 al Signal Iduna Park. Le due squadre si sono affrontate in Supercoppa di Germania, con la vittoria 3 a 1 per i bavaresi. Il Borussia Dortmund guidato da Marco Rose si trova al secondo posto in classifica con 30 punti. Arriva da due vittorie consecutive in campionato, inframezzate però dalla sconfitta in Champions League. La debacle in casa dello Sporting Lisbona è costata l’eliminazione ai gialloneri, che giocheranno in Europa League. Fondamentale il ritorno di Haaland in attacco, già a segno contro il Wolfsburg. Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann si trova ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 14a giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio alle ore 18.30 al Signal Iduna Park. Le due squadre si sono affrontate in Supercoppa di Germania, con la vittoria 3 a 1 per i bavaresi. Ilguidato da Marco Rose si trova al secondo posto in classifica con 30 punti. Arriva da due vittorie consecutive in campionato, inframezzate però dalla sconfitta in Champions League. La debacle in casa dello Sporting Lisbona è costata l’eliminazione ai gialloneri, che giocheranno in Europa League. Fondamentale il ritorno di Haaland in attacco, già a segno contro il Wolfsburg. Ildi Julian Nagelsmann si trova ...

