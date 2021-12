Bolsonaro indagato per fake news sui vaccini (Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi si vaccina contro il Covid si ammala di AIDS”, aveva dichiarato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro in diretta sui social. Una affermazione che aveva scioccato molti e che aveva portato le piattaforme social a sospendere temporaneamente i profili di Bolsonaro. Ora, Bolsonaro è indagato dalla Corte Suprema brasiliana per diffusione di fake news sui Leggi su periodicodaily (Di sabato 4 dicembre 2021) “Chi si vaccina contro il Covid si ammala di AIDS”, aveva dichiarato il presidente brasiliano Jairin diretta sui social. Una affermazione che aveva scioccato molti e che aveva portato le piattaforme social a sospendere temporaneamente i profili di. Ora,dalla Corte Suprema brasiliana per diffusione disui

