Bologna, Mihajlovic: 'Vlahovic ha gli attributi. De Silvestri ci sarà' (Di sabato 4 dicembre 2021) Bologna - La vittoria contro la Roma ha dato ossigeno, entusiasmo e morale al Bologna . Domani al Dall'Ara altro incontro importante ed impegnativo contro un'altra squadra in formissima come la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)- La vittoria contro la Roma ha dato ossigeno, entusiasmo e morale al. Domani al Dall'Ara altro incontro importante ed impegnativo contro un'altra squadra in formissima come la ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bologna, Mihajlovic: 'Vlahovic è forte ma non ho paura di lui. Felice per la mia Nazionale' - gazzettaGranata : Bologna, sospiro di sollievo per Mihajlovic: Arnautovic salterà la Fiorentina, ma tornerà con il Torino #TorinoFC… - sportface2016 : #Bologna, #Mihajlovic: 'Dobbiamo avere equilibrio. #Fiorentina? Sono aggressivi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'La Fiorentina è aggressiva, cercheremo di trovare spazi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'La Fiorentina è aggressiva, cercheremo di trovare spazi' -