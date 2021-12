Bologna | Mihajlovic | “Dobbiamo avere equilibrio Fiorentina? Sono aggressivi”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Noiun giusto. Quando cimomenti belli come questo l’euforia sale molto. Noiun serbatoio emozionale in modo che quando questa euforia sale molto bisogna toglierla, metterla nel serbatoio e usarla quando ci saranno momenti in cui le cose non andranno bene. Ciancora tantissime partite e non ci può essere un ascensore emozionale. Con i ragazzi parlo sempre di questo, serve. La classifica è corta. Se fai un paio di risultati negativi ritorni più giù. Per questo bisogna pensare partita per partita“. Così Sinisa, tecnico del, alla vigilia del match contro la. Sulle condizioni di Arnautovic ha aggiunto: “Per domani ...