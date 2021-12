Bologna-Fiorentina, Mihajlovic: «Stiamo crescendo ma serve il giusto equilibrio» (Di sabato 4 dicembre 2021) «Noi dobbiamo avere un giusto equilibrio. Quando ci sono momenti belli come questo l’euforia sale molto. Noi dobbiamo avere un serbatoio emozionale in modo che quando questa euforia sale molto possiamo toglierla, metterla nel serbatoio e usarla quando ci saranno momenti in cui le cose non andranno bene. Ci sono ancora tantissime partite e non ci può essere un ascensore emozionale: con i ragazzi parlo sempre di questo, serve equilibrio. La classifica è corta. Se fai un paio di risultati negativi ritorni più giù. Per questo bisogna pensare partita per partita». Così Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, in conferenza alla vigilia del match contro la Fiorentina. Sui Viola Mihajlovic ha le idee chiare: «Loro giocano a ritmi alti ma anche noi. Sicuramente ... Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) «Noi dobbiamo avere un. Quando ci sono momenti belli come questo l’euforia sale molto. Noi dobbiamo avere un serbatoio emozionale in modo che quando questa euforia sale molto possiamo toglierla, metterla nel serbatoio e usarla quando ci saranno momenti in cui le cose non andranno bene. Ci sono ancora tantissime partite e non ci può essere un ascensore emozionale: con i ragazzi parlo sempre di questo,. La classifica è corta. Se fai un paio di risultati negativi ritorni più giù. Per questo bisogna pensare partita per partita». Così Sinisa, tecnico del, in conferenza alla vigilia del match contro la. Sui Violaha le idee chiare: «Loro giocano a ritmi alti ma anche noi. Sicuramente ...

Advertising

AlessandroErmi8 : Quindi vincendo con il Bologna, andremmo al 5º posto in solitaria o a pari merito con la Juve. Quindi partita fond… - infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'Il Bologna merita la classifica che ha. Attacca con tanti uomini, serve attenzione' - GabePucci1 : RT @ClaudioMasini7: Con il tracollo della #Roma vs l'#Inter: 4. Atalanta 31 --- 5. Roma* 25 6. Fiorentina 24 7. Juventus 24 8. Bologna 24 9… - Fiorentina_ole : RT @ClaudioMasini7: Con il tracollo della #Roma vs l'#Inter: 4. Atalanta 31 --- 5. Roma* 25 6. Fiorentina 24 7. Juventus 24 8. Bologna 24 9… - pr1malscream : Domani a Bologna la Fiorentina avrebbe la ghiotta occasione per allungare sugli emiliani e, addirittura, la possibi… -