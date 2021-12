Bollette, rischio Blackout generale a fine anno: l’allarme fa davvero paura (Di sabato 4 dicembre 2021) rischio Blackout generale alla fine dell’anno in seguito al rincaro Bollette e alla carenza di carburante? l’allarme colpisce, di cosa si tratta Lampadina (fonte foto: Pixabay)Si continua a parlare e continua a tenere banco il tema dell’energia, dopo il presunto rischio legato ad un ipotetico Blackout generale, emerso dalle parole nei giorni scorsi in un allarme lanciato dal ministro Giorgetti: un tema che sarebbe legato al rincaro delle Bollette e alla carenza di carburante. Ma di cosa si tratta in particolare. Vi è un po’ di preoccupazione in giro per l’Europa in seguito alle difficoltà e alle questioni inerenti l’energia, con l’ipotesi di un presunto scenario di cui si era ... Leggi su chenews (Di sabato 4 dicembre 2021)alladell’in seguito al rincaroe alla carenza di carburante?colpisce, di cosa si tratta Lampadina (fonte foto: Pixabay)Si continua a parlare e continua a tenere banco il tema dell’energia, dopo il presuntolegato ad un ipotetico, emerso dalle parole nei giorni scorsi in un allarme lanciato dal ministro Giorgetti: un tema che sarebbe legato al rincaro dellee alla carenza di carburante. Ma di cosa si tratta in particolare. Vi è un po’ di preoccupazione in giro per l’Europa in seguito alle difficoltà e alle questioni inerenti l’energia, con l’ipotesi di un presunto scenario di cui si era ...

