(Di sabato 4 dicembre 2021), la produzione Lux Vide e Rai Fiction, ha vinto il DQ, in occasione del C21 International Dramas, come unapiù, la nuovacrime prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, ha vinto il DQcome unapiùa livello globale. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione del C21 International Dramas, uno dei premi internazionali più prestigiosi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Blanca vince il DQ Craft Award 2021: è una delle serie più innovative dell'anno - telesimo : Ieri sera in occasione della cerimonia dei prestigiosi #C21DramaAwards, #BLANCA, la nuova serie crime prodotta da… - arual812 : RT @lorenzoniadrian: Ascolti Tv, vince “Blanca”, nell’episodio di ieri sera evocato il caso dei ragazzi di Terni uccisi dal beverone di met… - terninrete : Ascolti Tv, vince “Blanca”, nell’episodio di ieri sera evocato il caso dei ragazzi di Terni uccisi dal beverone di… - lorenzoniadrian : Ascolti Tv, vince “Blanca”, nell’episodio di ieri sera evocato il caso dei ragazzi di Terni uccisi dal beverone di… -

Ultime Notizie dalla rete : Blanca vince

RAI - Radiotelevisione Italiana

Non vi nascondo che mi sono commosso vedendo il promo disul palco del C21. Perché ho pensato a quanto tutti noi abbiamo lavorato per realizzare questa serie: nuove tecniche, musiche pazzesche,...Il 'C21 International Drama Awards' premia '' La serie crime in onda su Rai 1 (disponibile anche su Rai Play)uno dei premi più importanti nel panorama dell'entertainment a livello ...Los protagonitas, en vez de 'cocinar' droga, están elaborando 'cristal de guirlache' y roscos de vino La felicitación navideña ha sido grabada en vídeo por los propios agentes municipales ...Blanca, la produzione Lux Vide e Rai Fiction, ha vinto il DQ Craft Award 2021, in occasione del C21 International Drama Awards, come una delle serie più innovative dell'anno. Blanca, la nuova serie cr ...