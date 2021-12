Biathlon, IBU Cup: Daniele Cappellari nella top-10 della mass start a Sjusjøen, Eleonora Fauner 13ma nella gara femminile (Di sabato 4 dicembre 2021) Cala il sipario sulla tappa di IBU Cup di scena sulle nevi di Sjusjøen (Norvegia). Due le mass start in programma quest’oggi a completamento di questo appuntamento. Sono stati gli uomini a dare il via alle danze alle 10.30 e il russo Anton Babikov, dopo aver vinto ieri la terza sprint stagionale grazie a una prestazione ‘pulita’ al poligono, si è ripetuto quest’oggi nella gara con partenza in linea, mancando un solo bersaglio nella seconda serie. Babikov ha preceduto di 23?8 il norvegese Erlend Bjøntegaard (0+1+1+0) e di 46?5 il francese Remi Broutier (2+0+0+0). In casa Italia da registrare il decimo posto di Daniele Cappellari che, pur gravato da due errori (uno nel primo e uno nel terzo poligono), è giunto al ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Cala il sipario sulla tappa di IBU Cup di scena sulle nevi di(Norvegia). Due lein programma quest’oggi a completamento di questo appuntamento. Sono stati gli uomini a dare il via alle danze alle 10.30 e il russo Anton Babikov, dopo aver vinto ieri la terza sprint stagionale grazie a una prestazione ‘pulita’ al poligono, si è ripetuto quest’oggicon partenza in linea, mancando un solo bersaglioseconda serie. Babikov ha preceduto di 23?8 il norvegese Erlend Bjøntegaard (0+1+1+0) e di 46?5 il francese Remi Broutier (2+0+0+0). In casa Italia da registrare il decimo posto diche, pur gravato da due errori (uno nel primo e uno nel terzo poligono), è giunto al ...

