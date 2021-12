Biathlon | Coppa del Mondo 2021-2022 | la Norvegia domina la prima staffetta maschile della stagione Italia ottava

(Di sabato 4 dicembre 2021) Va allaladideldi. Nella 4×7.5 kmdi Oestersund II il quartetto formato da Sivert Guttorm Bakken (0+0), Tarjei Boe (0+1), Johannes Thingnes Boe (0+0) e Vetle Sjaastad Christiansen (0+3) prende il largo a metà gara e gestisce il vantaggio fino a chiudere la gara con il tempo di 1:14:09.3. Termina seconda la Francia di Fabien Claud (0+2), Emilien Jacquelin (0+5), Simon Desthieux (0+1) e Quentin Fillon Maillet (0+0), autrice di una buona prova conclusa con un ritardo di 11.2 dalla vetta, mentre finisce in terza posizione la Russia di Said Karimulla (0+3), Daniil Serokhvostov (0+2), Alexander Loginov (0+0) ed Eduard Latypov ...

La start list dell'inseguimento maschile della tappa di Coppa del Moondo di biathlon di Oestersund 2 , in Svezia. I pettorali di partenza, gli azzurri in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 15:15 di domenica 5 dicembre. 4 italiani in gara. È sempre la Norvegia ad aggiudicarsi la prima staffetta maschile stagionale della Coppa del mondo di biathlon. I padroni di casa, hanno nettamente dominato dall'inizio alla fine, concludendo la loro prova. Va alla Norvegia la prima staffetta della stagione di Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Nella 4x7.5 km maschile di Oestersund II il quartetto formato da Sivert Guttorm Bakken (0+0), Tarjei Boe (0+1), Johannes Thingnes Boe (0+0) e Vetle Sjaastad Christiansen (0+3) prende il largo a metà gara e gestisce il vantaggio fino a chiudere la gara con il tempo di 1:14:09.3.