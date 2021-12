Biasin: Ronaldo e i suoi 31 milioni di ingaggio sono il passo che ha schiacciato la Juventus (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutti pensavamo che Ronaldo avrebbe fatto bene al calcio italiano, ma piano piano abbiamo anche capito le controindicazioni all’acquisto. Soprattutto lo ha capito la Juve, con Andrea Agnelli che ha avallato l’operazione su insistenza di Paratici. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero. Con Ronaldo sono arrivati trofei che la Juve avrebbe vinto comunque, mentre il portoghese “ha completamente sballato il modello di gestione dei bianconeri, per tanti anni semplicemente perfetto e riferimento per tutti. Funzionava così: si compra solo dopo aver venduto, si mantiene il monte ingaggi sotto la soglia di attenzione, si evita di fare il passo più lungo della gamba”. “Ronaldo e i suoi 31 milioni di ingaggio non sono stati “il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutti pensavamo cheavrebbe fatto bene al calcio italiano, ma piano piano abbiamo anche capito le controindicazioni all’acquisto. Soprattutto lo ha capito la Juve, con Andrea Agnelli che ha avallato l’operazione su insistenza di Paratici. Lo scrive Fabriziosu Libero. Conarrivati trofei che la Juve avrebbe vinto comunque, mentre il portoghese “ha completamente sballato il modello di gestione dei bianconeri, per tanti anni semplicemente perfetto e riferimento per tutti. Funzionava così: si compra solo dopo aver venduto, si mantiene il monte ingaggi sotto la soglia di attenzione, si evita di fare ilpiù lungo della gamba”. “e i31dinonstati “il ...

Advertising

napolista : Biasin: #Ronaldo e i suoi 31 milioni di ingaggio sono il passo che ha schiacciato la #Juventus Qualunque tifoso av… - junews24com : All or Nothing Juventus, Biasin: «Un aspetto è emerso nella serie» - junews24com : All or Nothing Juventus, Biasin: «Un aspetto è emerso nella serie» - - MarrusoMino : RT @MarrusoMino: @PressingReal A questa Juve manca un Ronaldo …..caro Biasin pensa all’Inter che e’ meglio anche la tua Inter prima o poi c… - MarrusoMino : @PressingReal A questa Juve manca un Ronaldo …..caro Biasin pensa all’Inter che e’ meglio anche la tua Inter prima o poi crollerà ……?? -