Bettini lascia il cda della Festa del Cinema e si smarca da Franceschini-Zingaretti-Gualtieri | “Non chiamatemi in causa su nomine cultura”

Un vento di burrasca s'è alzato nel Partito democratico romano. Goffredo Bettini ha deciso di lasciare il consiglio d'amministrazione della Festa del Cinema di Roma e di smarcarsi dal trio di colleghi che si sta confrontando sulle nomine di enti e fondazioni culturali: il ministro della cultura, Dario Franceschini, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In una lettera pubblicata su Facebook, in risposta a un articolo apparso su Il Foglio, Bettini rilancia il contenuto di una mail inviata ai tre e in cui rende noto che chiederà "alla presidente dell'Istituto Luce, Chiara Sbarigia, di sollevarmi immediatamente ...

