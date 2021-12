Berlino, famiglia sterminata: tre bambini e i genitori trovati morti con ferite da taglio e da proiettili. Indagini in corso (Di sabato 4 dicembre 2021) La polizia tedesca ha trovato cinque persone morte, tra cui tre bambini, in una casa a Koenigs Wusterhausen, nella zona sud est di Berlino. Secondo quanto riportato dalla Deutsche Presse-Agentur (Dpa), sui corpi sono state trovate ferite da taglio e da proiettili, per questo gli inquirenti indagano per pluriomicidio. Gli agenti sono stati allertati dalle segnalazione dei residenti, allarmati dal fatto che da giorni non si vedevano né i genitori e i bambini e che dalla casa non provenivano rumori. Stando a quanto ha dichiarato il procuratore capo Gernot Bantleon al quotidiano tedesco Bild, i bambini avevano 4, 8 e 10 anni e genitori circa 40. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) La polizia tedesca ha trovato cinque persone morte, tra cui tre, in una casa a Koenigs Wusterhausen, nella zona sud est di. Secondo quanto riportato dalla Deutsche Presse-Agentur (Dpa), sui corpi sono state trovatedae da, per questo gli inquirenti indagano per pluriomicidio. Gli agenti sono stati allertati dalle segnalazione dei residenti, allarmati dal fatto che da giorni non si vedevano né ie ie che dalla casa non provenivano rumori. Stando a quanto ha dichiarato il procuratore capo Gernot Bantleon al quotidiano tedesco Bild, iavevano 4, 8 e 10 anni ecirca 40. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Berlino, famiglia sterminata: tre bambini e i genitori trovati morti con ferite da taglio e da proiettili. Indagini… - stvpidallegria : RT @lcdpsupremacy: Per i caduti: per Oslo, Mosca, Nairobi, Berlino e Tokyo. Per loro e per noi: per le lacrime versate, i sorrisi fatti, p… - perfidiaxnajwa : RT @lcdpsupremacy: Per i caduti: per Oslo, Mosca, Nairobi, Berlino e Tokyo. Per loro e per noi: per le lacrime versate, i sorrisi fatti, p… - __sottovoce__ : RT @lcdpsupremacy: Per i caduti: per Oslo, Mosca, Nairobi, Berlino e Tokyo. Per loro e per noi: per le lacrime versate, i sorrisi fatti, p… - dwarixmarti : RT @lcdpsupremacy: Per i caduti: per Oslo, Mosca, Nairobi, Berlino e Tokyo. Per loro e per noi: per le lacrime versate, i sorrisi fatti, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino famiglia Il Tag Tales della settimana è dedicato a Virgil Abloh La mia famiglia è molto potente e probabilmente hanno assunto qualcuno per far sparire notizie ... Londra, Barcellona, Berlino e Brooklyn, soprattutto. L'anno preciso ora non me lo ricordo, ma poteva ...

La necessaria riforma fiscale per un paese diseguale come l'Italia ...tasse italiane appaiono più alte rispetto a quelle degli altri grandi Paesi se si ha una famiglia ... Eppure non possiamo certo dire che a Berlino o a Parigi, dove l'andamento delle aliquote è più dolce,...

Berlino, arrivano nuove restrizioni: alcune sono più rigide di quelle federali il Mitte “L’albero dell’accoglienza” per ricordare sempre Fabrizia Di Lorenzo e per sognare un mondo migliore Sulmona,4 dicembre – Annullare l’odio con l’inclusione. Questo è il messaggio arrivato forte e chiaro da Sulmona questa mattina, in occasione della consegna del monumento in ricordo di Fabrizia Di Lor ...

Europa in panne sul caro energia. Berlino stronca le proposte italiane Al Consiglio Ue, chiuso con un niente di fatto, i Paesi del Mediterraneo hanno chiesto di cambiare le regole e spinto l’atomo. Mentre quelli del Nord hanno difeso la svolta verde. Lunedì decisione del ...

La miaè molto potente e probabilmente hanno assunto qualcuno per far sparire notizie ... Londra, Barcellona,e Brooklyn, soprattutto. L'anno preciso ora non me lo ricordo, ma poteva ......tasse italiane appaiono più alte rispetto a quelle degli altri grandi Paesi se si ha una... Eppure non possiamo certo dire che ao a Parigi, dove l'andamento delle aliquote è più dolce,...Sulmona,4 dicembre – Annullare l’odio con l’inclusione. Questo è il messaggio arrivato forte e chiaro da Sulmona questa mattina, in occasione della consegna del monumento in ricordo di Fabrizia Di Lor ...Al Consiglio Ue, chiuso con un niente di fatto, i Paesi del Mediterraneo hanno chiesto di cambiare le regole e spinto l’atomo. Mentre quelli del Nord hanno difeso la svolta verde. Lunedì decisione del ...