Bergamo: un milione di euro per riasfaltare più di 50mila metri quadrati di strade (Di sabato 4 dicembre 2021) Bergamo. Saranno oltre 50mila i metri quadrati di strade che il Comune di Bergamo prevede di rimettere a nuovo il prossimo anno in città: 51.387mq per la precisione, perfettamente ripartiti tra quartieri, centro città e Colli di Bergamo, con un elenco di strade deliberato dalla Giunta comunale. Il progetto – a cui seguirà poi l'iter di aggiudicazione dei lavori, che quindi avranno luogo nell'arco del 2022 – ha valore di un milione di euro: cifra tonda, quindi, a dimostrare un incremento della spesa che il Comune di Bergamo ha deciso di destinare alla voce annuale delle manutenzioni delle strade cittadine, anche in vista del grande appuntamento con la Capitale Italiana della Cultura ...

