Bergamo | marocchini lanciano un 28enne dal balcone | la furia al culmine di una lite per droga

(Di sabato 4 dicembre 2021) Poteva concludersi in tragedia unatra, scoppiata per motivi di. E finita con un paio di elementi del gruppo di stranieri che ha scaraventato dalla finestra un loro connazionale, con cui stavano discutendo. Un dramma solo sfiorato che, all’arrivo dei carabinieri della compagnia disul posto, è culminato nell’arresto di un 18enne. E con il 30enne che i militari hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Entrambi sono accusati di tentato omicidio. L’indagine prende il via alle prime luci dell’alba di ieri, quando le forze dell’ordine trovano unnordafricano riverso a terra nel centro cittadino di Alzano Lombardo. Subito soccorso, i militari della sezione operativa hanno avviato una serie di indagini per accertare quanto accaduto., 2 ...

