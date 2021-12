Beni culturali, pala d’altare rubata nel 1979 restituita al Santuario di Vico Equense (Di sabato 4 dicembre 2021) A Vico Equense (NA), presso il Santuario di Santa Maria del Toro, e’ stata restituita un’importante pala d’altare raffigurante la “Madonna delle Grazie tra i Santi Michele Arcangelo e Antonio da Padova”, dal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Ten. Massimiliano Croce, alla Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, nella persona di Gennaro Perrella, Padre superiore del Santuario. All’evento erano presenti altre Autorita’ locali. Si tratta di una pala d’altare a olio su tavola, delle dimensioni di 106×110 cm e risalente al 1555, asportata il 28 aprile 1979 dalla Chiesa di Santa Maria del Toro di Vico Equense. L’opera, messa all’incanto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021) A(NA), presso ildi Santa Maria del Toro, e’ stataun’importanteraffigurante la “Madonna delle Grazie tra i Santi Michele Arcangelo e Antonio da Padova”, dal Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Ten. Massimiliano Croce, alla Diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, nella persona di Gennaro Perrella, Padre superiore del. All’evento erano presenti altre Autorita’ locali. Si tratta di unaa olio su tavola, delle dimensioni di 106×110 cm e risalente al 1555, asportata il 28 apriledalla Chiesa di Santa Maria del Toro di. L’opera, messa all’incanto ...

