Beautiful anticipazioni oggi | 4 dicembre | Ridge e Brooke sono ancora sposati

Nelle anticipazioni del nuovo episodio di Beautiful di oggi 4 dicembre, in onda su Canale 5 alle 13.40: c'è un'altra bella notizia della storia d'amore tra Brooke e Ridge. Una notizia che l'avvocato Carter riferisce subito alla coppia: il tribunale di Los Angeles ha rigettato le carte del loro divorzio e per questo sono ancora marito e moglie. Un altro brutto colpo invece per Shauna e Quinn… Le sorprese a Casa Forrester non smettono mai di arrivare. L'ultima e forse la più bella è che Ridge e Brooke sono ancora marito e moglie. Una notizia che arriva all'improvviso da Carter. L'avvocato di famiglia li informa di aver ricevuto comunicazione dal tribunale di Los Angeles che le carte del divorzio sono state rigettate.

