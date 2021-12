Beautiful anticipazioni: Hope potrebbe ricascare nella trappola di Thomas (Di sabato 4 dicembre 2021) Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì. La soap americana infatti si ferma anche questa settimana alla domenica per tornare quindi il 6 dicembre 2021. Prima di vedere che cosa succederà lunedì, facciamo il punto della situazione. Hope ha avuto un faccia a faccia prima con Liam e poi con sua madre. Per l’ennesima volta infatti entrambi le hanno detto di stare molto attenta perchè le manipolazioni di cui Thomas è stato capace sono molto pericolose. Hope però sembra essere sicura del fatto che il figlio di Ridge sia cambiato ma in realtà sta sbagliando e anche tanto. La ragazza non immaginerebbe mai fino a che punto infatti Thomas è ossessionato da lei, così ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Che cosa succederàprossima puntata di? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano la trama della puntata di lunedì. La soap americana infatti si ferma anche questa settimana alla domenica per tornare quindi il 6 dicembre 2021. Prima di vedere che cosa succederà lunedì, facciamo il punto della situazione.ha avuto un faccia a faccia prima con Liam e poi con sua madre. Per l’ennesima volta infatti entrambi le hanno detto di stare molto attenta perchè le manipolazioni di cuiè stato capace sono molto pericolose.però sembra essere sicura del fatto che il figlio di Ridge sia cambiato ma in realtà sta sbagliando e anche tanto. La ragazza non immaginerebbe mai fino a che punto infattiè ossessionato da lei, così ...

