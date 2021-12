Bassetti vede la luce in fondo al tunnel: "Il Covid si sta indebolendo" (Di sabato 4 dicembre 2021) L'infettivologo della clinica San Martino di Genova non ha dubbi: la malattia è in regressione. Ecco perché Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) L'infettivologo della clinica San Martino di Genova non ha dubbi: la malattia è in regressione. Ecco perché

Advertising

Edodb80 : @MediasetTgcom24 Come già successo, gli punteranno una pistola alla nuca ed entro 24 ore dirà che la variante OMICR… - ros_67 : @Drittorovescio_ @BelpietroTweet Bassetti non è credibile.. e un burattino che ha imparato dalla politica. Quando v… - CiccioIlBrillo : @beacastellari @JustForJustice3 @figliodeifiori @castoro_vp @kumbiaerumba @FuffaForte @CRINICO72 @neghittoso… - Silvia76577767 : @Drittorovescio_ @BelpietroTweet Bassetti noch non sa cosa dire e si vede dalla faccia che rosica! Bravissimo Belpi… - M_FLA_ : @AleksL74 Bassetti l’ha preso. Si vede! -