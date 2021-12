Bassetti: la variante Omicron ha un "pezzetto" del virus del raffreddore. Quadri clinici più lievi (Di sabato 4 dicembre 2021) «Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo, grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla variante Omicron . La nuova variante che ha terrorizzato... Leggi su feedpress.me (Di sabato 4 dicembre 2021) «Dopo poco più di una settimana da quando è diventata famosa in tutto il mondo, grazie a ricercatori del Massachusetts sappiamo qualcosa in più sulla. La nuovache ha terrorizzato...

