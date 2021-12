Bassetti come Crisanti: “Virus si sta indebolendo, Omicron come un’influenza” (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – “Omicron ha acquisito un pezzetto genetico della normale influenza, se fosse così significa che il Virus Covid si sta indebolendo“: parola di Matteo Bassetti. Dopo Andrea Crisanti, che in questi giorni ha detto che la variante Omicron è la prova che la pandemia sta finendo, lo sostiene anche il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova. Bassetti cita uno studio sulla variante Omicron realizzata dai ricercatori del Massachussetts. “Se Omicron soppianterà Delta sarà forse più contagiosa ma gestibile”, chiarisce l’infettivologo. Bassetti: “Omicron ha acquisito un pezzetto di raffreddore comune” “La nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic – “ha acquisito un pezzetto genetico della normale influenza, se fosse così significa che ilCovid si sta“: parola di Matteo. Dopo Andrea, che in questi giorni ha detto che la varianteè la prova che la pandemia sta finendo, lo sostiene anche il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova.cita uno studio sulla varianterealizzata dai ricercatori del Massachussetts. “Sesoppianterà Delta sarà forse più contagiosa ma gestibile”, chiarisce l’infettivologo.: “ha acquisito un pezzetto di raffreddore comune” “La nuova variante che ha terrorizzato forse ingiustamente il ...

