Barcellona, nuovo ko. Il Betis espugna il Camp Nou 1-0. Primo stop per Xavi (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima sconfitta per Xavi sulla panchina del Barcellona. I catalani hanno perso in casa 1-0 contro il Betis Siviglia. Decisivo un gol di Juanmi all’83’. Un gol che consente al Betis di volare al terzo posto, a 30 punti. Il Barcellona si ferma a 23 punti, e vede ora distante anche la zona Champions che è lontana 7 punti. Momento non semplice per i catalani. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Prima sconfitta persulla panchina del. I catalani hanno perso in casa 1-0 contro ilSiviglia. Decisivo un gol di Juanmi all’83’. Un gol che consente aldi volare al terzo posto, a 30 punti. Ilsi ferma a 23 punti, e vede ora distante anche la zona Champions che è lontana 7 punti. Momento non semplice per i catalani. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona nuovo Highlights e gol Barcellona - Betis 0 - 1, Liga 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights e i gol di Barcellona - Betis 0 - 1, match valido per la sedicesima giornata della Liga 2021/2022. Crolla dopo due vittorie di fila il nuovo Barca di Xavi, sconfitto dalla squadra di Siviglia grazie a un gol di ...

