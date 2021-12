Barcellona ko, Xavi: «Non si possono prendere gol così» (Di sabato 4 dicembre 2021) Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro il Betis: le sue dichiarazioni Xavi, allenatore del Barcellona, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro il Betis. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «Non si possono prendere gol così. Era una transizione che dovevamo interrompere, sapevamo che loro sono forti e rapidi in transizione. La seconda parte di partita, per fortuna, è stata molto buona, avremmo meritato di segnare. Se contro il Villarreal avevo detto che loro avevano fatto meglio in maniera onesta oggi dico che i migliori siamo stati noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), allenatore del, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro il Betis: le sue dichiarazioni, allenatore del, ha commentato la pesante sconfitta incassata contro il Betis. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «Non sigol. Era una transizione che dovevamo interrompere, sapevamo che loro sono forti e rapidi in transizione. La seconda parte di partita, per fortuna, è stata molto buona, avremmo meritato di segnare. Se contro il Villarreal avevo detto che loro avevano fatto meglio in maniera onesta oggi dico che i migliori siamo stati noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

