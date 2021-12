Barcellona-Betis | le formazioni ufficiali | Coutinho titolare

Leggi su 11contro11

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tra i match di cartello della giornata 16 di Liga spicca la sfida tra, entrambe con l’obiettivo di un piazzamento in Europa (di seguito le). I blaugrana sono settimi in classifica con 23 punti dopo 14 giornate, ma dall’arrivo di Xavi in panchina hanno collezionato due vittorie contro Espanyol e Villarreal. La zona Champions League dista cinque punti, ma i catalani hanno una gara da recuperare (come il Siviglia che attualmente occupa il quarto posto). Ilcercherà i tre punti oggi per arrivare nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, in cui servirà la vittoria per qualificarsi agli ottavi. Contro i biancoverdi, i blaugrana hanno perso solo una volta negli ultimi 18 confronti: 3-4 in casa nel 2018, in panchina sedeva ...