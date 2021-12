Barbara d’Urso verso La Pupa e il Secchione, Mediaset glielo ha proposto (Di sabato 4 dicembre 2021) Barbara d’Urso verso la conduzione de La Pupa e il Secchione: è questa la notizia di oggi che mi ha lasciato sotto choc come una busta gold di Domenica Live. Un rumor che è fondato perché riportato dal super attendibile DavideMaggio.it, anche se – come scritto da lui – è solo un’ipotesi presa in considerazione e proposta alla conduttrice. “La possibilità messa sul tavolo delle trattative consentirebbe a Mediaset di cogliere due opportunità in una.” – si legge su DM – “Da una parte la popolare presentatrice verrebbe in qualche modo ‘risarcita’ con un nuovo spazio di prime time, dall’altra il format de La Pupa e il Secchione godrebbe dell’esperienza di una conduttrice che ha una certa dimestichezza con i reality e le loro dinamiche”. Le ultime due ... Leggi su biccy (Di sabato 4 dicembre 2021)la conduzione de Lae il: è questa la notizia di oggi che mi ha lasciato sotto choc come una busta gold di Domenica Live. Un rumor che è fondato perché riportato dal super attendibile DavideMaggio.it, anche se – come scritto da lui – è solo un’ipotesi presa in considerazione e proposta alla conduttrice. “La possibilità messa sul tavolo delle trattative consentirebbe adi cogliere due opportunità in una.” – si legge su DM – “Da una parte la popolare presentatrice verrebbe in qualche modo ‘risarcita’ con un nuovo spazio di prime time, dall’altra il format de Lae ilgodrebbe dell’esperienza di una conduttrice che ha una certa dimestichezza con i reality e le loro dinamiche”. Le ultime due ...

