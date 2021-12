Barbara D’Urso | nuovo look | le critiche dei followers

Leggi su solodonna

(Di sabato 4 dicembre 2021)ha mostrato unsu Instagram, lanciando un esperimento con dei colori molto accesi. Per la conduttrice, come al solito, non sono mancate leda parte dei, che hanno sottolineato come questo tipo di abbigliamento sia “ridicolo” per la sua età.su Instagram ama mostrare i suoie lanciare nuove tendenze. La conduttrice, infatti, oltre ad occuparsi di Pomeriggio 5,