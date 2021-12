Azione, Calenda lancia il suo progetto ad Avellino: Possiamo arrivare al 20% (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il lavoro che stiamo facendo e’ molto piu’ faticoso che mettere insieme qualche parlamentare ma e’ quello di girare l’Italia comune per comune, esattamente come ho fatto a Roma, con la prospettiva di mettere insieme amministratori locali, consiglieri regionali, che sono quelli che hanno il polso della realta’ e che amministrano ogni giorno i problemi dei territori”. Lo ha detto il leader di Azione, Carla Calenda, incontrando ad Avellino i giornalisti. “Possiamo arrivare al 20%. Le persone- ha aggiunto- si sono stancate di una politica fatta da gente che non ha mai lavorato in vita sua fuori dalla politica e che non saprebbe gestire un chiosco. Abbiamo perso trenta anni tra urla e strepiti adesso e’ ora di finirla e di recuperare il senso della politica, cioe’ l’arte di fare accadere le cose. In ... Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021) “Il lavoro che stiamo facendo e’ molto piu’ faticoso che mettere insieme qualche parlamentare ma e’ quello di girare l’Italia comune per comune, esattamente come ho fatto a Roma, con la prospettiva di mettere insieme amministratori locali, consiglieri regionali, che sono quelli che hanno il polso della realta’ e che amministrano ogni giorno i problemi dei territori”. Lo ha detto il leader di, Carla, incontrando adi giornalisti. “al 20%. Le persone- ha aggiunto- si sono stancate di una politica fatta da gente che non ha mai lavorato in vita sua fuori dalla politica e che non saprebbe gestire un chiosco. Abbiamo perso trenta anni tra urla e strepiti adesso e’ ora di finirla e di recuperare il senso della politica, cioe’ l’arte di fare accadere le cose. In ...

Advertising

floriesse : @elio_vito Elio Vito, se non nel PD, aderisca almeno al partito di Calenda. Azione. Perché oramai, il centrodestra… - AlfonsoMinale : @CarloCalenda @Azione_it Abolizione dei 5 stelle? Me cojoni che bel partitino il Calenda si è creato. - semanthide3 : @CarloCalenda @Azione_it Ed in che modo il signor Calenda abolirebbe un partito che, che ci piaccia o no, è stato r… - lombamar : @CarloCalenda @Azione_it Ma perché quest’ossessione dei 5stelle? Calenda, grazie al cielo sono molto meno rilevanti… - ptvtelenostra : CARLO CALENDA AD AVELLINO LANCIA LA POLITICA DI “AZIONE” E D’AGOSTINO ALLA PROVINCIA - -