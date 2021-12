AWONIYI | IL MOTIVO PER CUI L’UNION BERLIN PUO’ SOGNARE L’EUROPA

(Di sabato 4 dicembre 2021) Taiwoè l’autore del gol che ha aperto le marcature in Union-RB Lipsia, anticipo della 14a giornata di Bundesliga andato in scena ieri sera. La gara è stata vinta dai padroni di casa che, raggiunti da Nkunku, si sono riportati avanti grazie a Baumgartl.può, essendo momentaneamente al quarto posto in classifica, anche e soprattutto grazie ai gol di. Andiamo a conoscerlo meglio: Taiwo Michaelnasce a Ilorin il 12 agosto del 1997, è un attaccante nigeriano del. Prima punta tecnica, veloce e dotata di una buona struttura fisica, che non pecca di creatività e di abilità nel gioco aereo. Cresce nell’Imperial Academy, di proprietà dell’ex calciatore Seyi Olofinjana, che si ...

