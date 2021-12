Avrebbe voluto altri figli ma Elena Santarelli non ha il coraggio dopo quello che ha visto (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’intervista a Verissimo Elena Santarelli risponde alla domanda se lei e Bernardo Corradi avranno un altro figlio. Sono già genitori di Giacomo e Greta, due bambini bellissimi, ma Avrebbero voluto entrambi altri figli, una famiglia più numerosa. dopo la malattia affrontata, il cancro contro cui ha lottato il primogenito, Elena Santarelli confida che le manca il coraggio, hanno deciso di non averne altri. Non è solo il dolore, la paura, tutto quanto hanno affrontato con il loro bambino ma c’è anche tutto quello che la Santarelli ha vissuto sulla sua pelle, quello che ha visto, tutti i pericoli a cui non aveva pensato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’intervista a Verissimorisponde alla domanda se lei e Bernardo Corradi avranno un altroo. Sono già genitori di Giacomo e Greta, due bambini bellissimi, maroentrambi, una famiglia più numerosa.la malattia affrontata, il cancro contro cui ha lottato il primogenito,confida che le manca il, hanno deciso di non averne. Non è solo il dolore, la paura, tutto quanto hanno affrontato con il loro bambino ma c’è anche tuttoche laha vissuto sulla sua pelle,che ha, tutti i pericoli a cui non aveva pensato ...

Advertising

gambicchiaemma : @cartavelata Ma chi la dice questa cavolata, che conoscendolo avrebbe voluto non vincere, ma stravincere, ma per pi… - AleFacciaa : RT @Riccardiologo: @DiMarzio Vedo tanti fratelli rossoneri festanti per questa patetica bugia, diciamoci la verità se la Roma lo avesse vol… - carenuolcher : @matguidi @wirko94 Infatti il bonus cultura voluto da Renzi quando Marattin era consigliere economico del governo(i… - ilbrembils86 : “Questa è la festa di Raffaella Carrà, lei avrebbe voluto un lieto fine e quindi siete entrambe salve” Con lo stess… - Am94Tw : RT @Riccardiologo: @DiMarzio Vedo tanti fratelli rossoneri festanti per questa patetica bugia, diciamoci la verità se la Roma lo avesse vol… -