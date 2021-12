Aumentano i ricoveri e altri 75 decessi: ma il covid ancora non sfonda (Di sabato 4 dicembre 2021) Situazione stazionaria, problematica ma per fortuna ben distante dalle cifre degli altri paesi. E questo grazie al fatto che le follie della destra e nei loro amici negazionisti sono state tenute alla ... Leggi su globalist (Di sabato 4 dicembre 2021) Situazione stazionaria, problematica ma per fortuna ben distante dalle cifre deglipaesi. E questo grazie al fatto che le follie della destra e nei loro amici negazionisti sono state tenute alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - bizcommunityit : Covid, 181 nuovi casi a Modena. Aumentano i ricoveri: 6 nelle ultime ore - globalistIT : Tutti i dati del Ministero della salute - MeleoFernando : RT @HuffPostItalia: Covid, aumentano in 24 ore i ricoveri ordinari (43) e le terapie intensive (24) - direpuntoit : I numeri del bollettino odierno della Protezione civile sul #COVID19 in Italia. -