Atletico Mineiro campione del Brasile dopo 50 anni | festa bianconera

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ondasul calcio brasiliano. Una gioia attesa ben cinquant’, ieri, è esplosa in un attimo mandando inun popolo intero. L’riporta il titolo delrao a Belo Horizonte grazie ad un campionato praticamente perfetto. Il cammino è stato culminato con una clamorosa rimonta ai ddel Bahia: da 2-0 a 2-3. Tre punti pazzeschi che hanno certificato la vittoria del titolo in. Nella città carioca che ospita i bianconeri è scattata immediatamente la: gente in strada, caroselli e fuochi d’artificio. Grandi festeggiamenti che mancavano da mezzo secolo. L’delEra un’impresa che ...

Commenta per primo Grazie al successo in rimonta per 3 - 2 sul campo del Bahia (con rigore di Hulk e doppietta di Keno ), l'ha vinto il campionato brasiliano con due giornate d'anticipo rispetto alla fine del torneo. Infatti sono 10 i punti di vantaggio sul Flamengo, secondo in classifica e frenato sul ...L'ha vinto il campionato brasiliano a 50 anni di distanza dall'ultima volta. Il trionfo è arrivato grazie al successo in trasferta contro il Bahia, la partita è stata scoppiettante e si ...Una sola stagione in giallorosso per Vagner. Alla Roma fu un flop ma di lui è rimasta a molti impressa la “pasta con le banane”.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’Atletico Mineiro ha vinto il campionato brasiliano e tra i protagonisti c’è l’ex giocatore blucerchiato Dodò L’Atletico Mineiro ha vinto il campionato ...