Atletico Madrid | Simeone | «Sconfitta col Maiorca? O ci deprimiamo o ci ribelliamo»

(Di sabato 4 dicembre 2021) Diego, allenatore dell’, ha analizzato lasubita all’ultimo minuto in Liga contro ilDiego, allenatore dell’, ha analizzato lasubita all’ultimo minuto in Liga contro il. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DICHIARAZIONI – «Queste partite o ti reprimono o ti fanno ribellare e confido nella mia squadra e nel suo corpo tecnico. Dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo e che tutti conoscono. Come uscire da questo momento? Prima di tutto vincendo, poi lavorando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Nabil_Baba012 : Real Madrid W Barcelona L Chelsea L Atletico L - resyesther23 : RT @realfrance_fr: Casemiro JOUERA le derby contre l'Atletico de Madrid. - r0mxin2 : RT @realfrance_fr: Casemiro JOUERA le derby contre l'Atletico de Madrid. - diengovitch : RT @realfrance_fr: Casemiro JOUERA le derby contre l'Atletico de Madrid. - Bilou_7 : RT @realfrance_fr: Casemiro JOUERA le derby contre l'Atletico de Madrid. -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

Commenta per primosconfitto in casa dal Maiorca , il tecnico dei colchoneros Diego Simeone commenta amareggiato al termine del match: 'Queste partite o ti deprimono o ti fanno ribellare, confido nella ...Cade in casa anche l'del Cholo Simeone, che al Wanda Metropolitano non va oltre il 2 - 1 col Mallorca. I biancorossi aprono le marcature al 68 con Cunha, ma vengono ripresi nel finale ...Sorprese in questa giornata di Liga. Cadono in casa sia Barca che Atletico, mentre il Siviglia viaggia a vele spiegate contro il Villarreal.Niente Inter per Karim Benzema. L'attaccante del Real Madrid è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 17' del match contro la Real Sociedad dopo una corsa senza pallone per un problema muscolare ...