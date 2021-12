Atalanta, Gasperini: «Partita più bella della stagione. Scudetto? Magari un giorno…» (Di domenica 5 dicembre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta al Maradona contro il Napoli Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIE CON JUVENTUS E NAPOLI – «Sono state due partite molto difficili, due grandi squadre. Devo dire stasera con il Napoli, è stata ancora più esaltante, giocata davvero bene da loro». Scudetto – «Pensiamo alla Champions che mercoledì è una Partita da dentro fuori, è decisiva, mentre il campionato è lungo. Vincere a Torino, poi a Napoli, sono delle belle medaglie d’oro. Tutti parlano così dello Scudetto, ma c’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha commentato la vittoria ottenuta al Maradona contro il Napoli Gian Piero, allenatore dell’, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIE CON JUVENTUS E NAPOLI – «Sono state due partite molto difficili, due grandi squadre. Devo dire stasera con il Napoli, è stata ancora più esaltante, giocata davvero bene da loro».– «Pensiamo alla Champions che mercoledì è unada dentro fuori, è decisiva, mentre il campionato è lungo. Vincere a Torino, poi a Napoli, sono delle belle medaglie d’oro. Tutti parlano così dello, ma c’è una realtà: noi non siamo mai stati primi in classifica, il giorno che ...

